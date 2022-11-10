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В четверг врачей и полицию вызвали на ул. Архитекту (Вильнюс). Около многоквартирного дома было обнаружено тело женщины.
Полиция информировала, что в 9.53 ч. врачи сообщили, что на ул. Архитекту через окно выпала женщина (1946 г.р.). Врачи ничем не могли помочь пострадавшей, она скончалась.
Полиция подозревает, что женщина упала из окна на третьем этаже.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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