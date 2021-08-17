В Вильнюсе у леса обнаружено тело мужчины, а рядом два огнестрельных оружия

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17 августа, в 15.20 ч., в Вильнюсе, в конце ул. Лянтупё (эта улица на Антакальнисе заканчивается у леса), было обнаружено тело человека.
В полицию сообщили, что в области головы у мужчины видна огнестрельная рана. По словам очевидца, у тела лежит оружие.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция, ведется расследование.
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