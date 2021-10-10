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Полиция сообщила, что в столица произошла кража.
В Вильнюсе у курьера украли 3 посылки: ущерб - около 5 тысяч евро
© Shutterstock

В пятницу, около 10.35, в Вильнюсе, на улице Павильнё, незнакомец украл у курьера (1996 г.р.) три посылки и скрылся.

Ущерб - 4867,41 евро.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 178 (2) УК Литовской Республики (кража).

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