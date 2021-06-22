В Вильнюсе тягач зажал легковушку, на дорогу вылилось горючее

Люди во время ДТП не пострадали, однако из бензобака тягача на дорогу вылилось немало топлива. Полиция закрыла одну полосу, поэтому на выезде из города образовался затор.
Водитель тягача, который вез металлолом, сказал, что он перестраивался из одной полосы в другую и не заметил легковушку. Водитель считает, что легковой автомобиль попал в "слепую зону".
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