В Вильнюсе тягач зацепил виадук, на проезжую часть высыпался груз

О ДТП недалеко от поворота на ул. Мокиклос, сообщили в 11.24 ч. По данным полиции, причиной несчастья могла быть лопнувшая шина тягача.

На месте выяснилось, что виадук зацепил шест и расшевелил груз. Груз посыпался на дорогу. На месте происшествия работает полиция.

Образовался затор в сторону Сантаришкес. После того как высыпавшийся груз собрали, машины разъехались.