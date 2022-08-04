В Вильнюсе тягач зацепил виадук, на проезжую часть высыпался груз

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В четверг в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, недалеко от Сантаришкес, тягач зацепил виадук. В результате инцидента на проезжую часть высыпался груз.
О ДТП недалеко от поворота на ул. Мокиклос, сообщили в 11.24 ч. По данным полиции, причиной несчастья могла быть лопнувшая шина тягача.
На месте выяснилось, что виадук зацепил шест и расшевелил груз. Груз посыпался на дорогу. На месте происшествия работает полиция.
Образовался затор в сторону Сантаришкес. После того как высыпавшийся груз собрали, машины разъехались.
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