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В четверг в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, недалеко от Сантаришкес, тягач зацепил виадук. В результате инцидента на проезжую часть высыпался груз.
В Вильнюсе тягач зацепил виадук, на проезжую часть высыпался груз
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

О ДТП недалеко от поворота на ул. Мокиклос, сообщили в 11.24 ч. По данным полиции, причиной несчастья могла быть лопнувшая шина тягача.

На месте выяснилось, что виадук зацепил шест и расшевелил груз. Груз посыпался на дорогу. На месте происшествия работает полиция.

Образовался затор в сторону Сантаришкес. После того как высыпавшийся груз собрали, машины разъехались.

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