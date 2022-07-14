В Вильнюсе тушили пожар в гостинице Kempinski

К гостинице приехали семь автоцистерн и автомобиль с автолестницей. Приехала и полиция.

Пожар начался в подвале. К счастью, люди не пострадали.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, люди эвакуировались из здания, когда сработала пожарная сигнализация. Всего эвакуировались 80 человек.

Пожар быстро потушили.

По предварительным данным, в подвале горели вещи, которые лежали на диване. Причина пожара выясняется.