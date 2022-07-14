В Вильнюсе тушили пожар в гостинице Kempinski

К гостинице приехали семь автоцистерн и автомобиль с автолестницей. Приехала и полиция.
Пожар начался в подвале. К счастью, люди не пострадали.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, люди эвакуировались из здания, когда сработала пожарная сигнализация. Всего эвакуировались 80 человек.
Пожар быстро потушили.
По предварительным данным, в подвале горели вещи, которые лежали на диване. Причина пожара выясняется.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Какие цены ждут отдыхающих на литовском взморье
Обычно к морю в Литве жители надолго приезжают в конце...
МИД: Литва положительно оценивает трехлетние ограничения объемов транзита в Калининград
Литва осуждает войну России против Украины и...
Впервые батальон Литовской армии возглавит женщина
13 июля в Вильнюсе состоялась торжественная церемония,...
Некоторые поликлиники Литвы уже вводят ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом
COVID–19 возвращается, во всей Европе фиксируется новая...
В Науининкай в доме начался пожар из-за электросамоката
В Вильнюсе в многоквартирном доме начался пожар из-за...