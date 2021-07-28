В Вильнюсе троллейбус врезался в павильон на остановке

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28 июля, в 12.14 ч., в Вильнюсе, на ул. Калварию, около рынка, произошло ДТП, во время которого пострадала женщина.
Около остановки работают рабочие, место огорожено. Водитель троллейбуса должен был объехать это место и задней частью транспортного средства зацепил павильон.
Падающее стекло поранило пожилую женщину, которая стояла на остановке. Пострадавшую увезли в больницу.
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