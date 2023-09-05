В Вильнюсе Toyota врезалась в два столба, водитель с места ДТП сбежал

Полиция информировала, что в 13.59 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Гележинё Вилко автомобиль Toyota врезался в столб, водитель возможно был пьян.
Вскоре поступило еще одно сообщение – звонивший сказал, что автомобиль Toyotа врезался в два столба. Водитель авто с места ДТП сбежал.
По предварительным данным, водитель Toyota ехал по ул. Гележинё Вилко и поворачивал на ул. Озо, когда заехал на островок безопасности, сбил столб, проехал вперед и врезался во второй столб, потом остановился.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Очевидцы сообщают, что образовался затор.
Оставить комментарий Читать комментарии