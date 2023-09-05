05 сентября 2023 г. 15:19

В Вильнюсе Toyota врезалась в два столба, водитель с места ДТП сбежал

 
ru.DELFI.lt

Во вторник в Вильнюсе произошло ДТП.

Полиция информировала, что в 13.59 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Гележинё Вилко автомобиль Toyota врезался в столб, водитель возможно был пьян.

Вскоре поступило еще одно сообщение – звонивший сказал, что автомобиль Toyotа врезался в два столба. Водитель авто с места ДТП сбежал.

По предварительным данным, водитель Toyota ехал по ул. Гележинё Вилко и поворачивал на ул. Озо, когда заехал на островок безопасности, сбил столб, проехал вперед и врезался во второй столб, потом остановился.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Очевидцы сообщают, что образовался затор.

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