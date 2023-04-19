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Во вторник поздно вечером в Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, произошло ДТП.
В Вильнюсе Subaru столкнулся с лосем: водитель в больнице, животное погибло
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В 22.30 ч. сообщили, что на ул. Лепкальнё автомобиль сбил лося.

По предварительным данным, помощь врачей потребовалась водителю Subaru, он получил травму ноги.

ДТП произошло, когда водитель ехал по ул. Лепкальнё в сторону центра. Лось не выжил.

Автомобиль серьезно поврежден.

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