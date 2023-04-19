В Вильнюсе Subaru столкнулся с лосем: водитель в больнице, животное погибло

aA
Во вторник поздно вечером в Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, произошло ДТП.
В 22.30 ч. сообщили, что на ул. Лепкальнё автомобиль сбил лося.
По предварительным данным, помощь врачей потребовалась водителю Subaru, он получил травму ноги.
ДТП произошло, когда водитель ехал по ул. Лепкальнё в сторону центра. Лось не выжил.
Автомобиль серьезно поврежден.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Счетчик "накрутил" электричество в пустой квартире: придется платить 300 евро
Полученная в наследство квартира в Арёгале преподнесла...
Поиск "пророссийских авторов" в репертуаре Вильнюсского старого театра привел LRT к Григорию Горину и Алексею Житковскому
Радио LR T утверждает, что в репертуар Вильнюсского...
Водителей в Литве ждет целый ряд изменений: и запреты, и новые знаки
Водителей и других участников движения ждут перемены....
Синоптики обещают потепление, но есть и неприятная новость
В среду погоду в Литве обусловит северо-западная часть...
Сейм повторно рассмотрит ветированный президентом закон о нацсанкциях в отношении граждан России и Беларуси
После того, как президент Литвы Гитанас Науседа...