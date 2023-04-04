В Вильнюсе столкнулись троллейбус и электромобиль

По данным полиции, ДТП произошло в 10.40 ч. на проспекте Саванорю, около кинотеатра Vingis. Троллейбус 6 маршрута Solaris врезался в электромобиль Tesla.

После ДТП помощь врачей потребовалась 34-летней женщине. По предварительным данным, она получила травму головы.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.