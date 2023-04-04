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На проспекте Саванорю столкнулись троллейбус и электромобиль Tesla. Помощь врачей потребовалась одной женщине.
В Вильнюсе столкнулись троллейбус и электромобиль
© ELTA / Marius Morkevičius

По данным полиции, ДТП произошло в 10.40 ч. на проспекте Саванорю, около кинотеатра Vingis. Троллейбус 6 маршрута Solaris врезался в электромобиль Tesla.

После ДТП помощь врачей потребовалась 34-летней женщине. По предварительным данным, она получила травму головы.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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