В Вильнюсе столкнулись троллейбус и электромобиль

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На проспекте Саванорю столкнулись троллейбус и электромобиль Tesla. Помощь врачей потребовалась одной женщине.
По данным полиции, ДТП произошло в 10.40 ч. на проспекте Саванорю, около кинотеатра Vingis. Троллейбус 6 маршрута Solaris врезался в электромобиль Tesla.
После ДТП помощь врачей потребовалась 34-летней женщине. По предварительным данным, она получила травму головы.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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