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В Вильнюсе, на ул. О.Милашяус, столкнулись три автомобиля. Пострадала водитель одного из них.

ДТП произошло около 7 ч. утра. Около АЗС Orlen на ул. О.Милашяус, на дороге в сторону Антакальниса, столкнулись 3 автомобиля.

В полицию сообщили, что у 50-летней женщины болит рука. На место происшествия выехала полиция и врачи.

Выяснилось, что столкнулись автомобили Audi, Toyota и Škoda. Пострадала водитель Toyota.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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