ДТП на ул. Гележинё Вилко произошло в 15 ч. Сначала сообщили, что на пути из Сантаришкес в сторону Балтупяй, около виадука на ул. Атейтес столкнулись Toyota, Mercedes-Benz и Seat. О пострадавших не сообщалось.
Позже выяснилось, что плохо стало четверым участникам ДТП - пострадали двое мужчин, женщина и 7-летний ребенок. Они жаловались на боль в груди, травмы головы, боль в шее. VaikoУ ребенка на лбу выскочила шишка.
Столкнувшиеся машины съехали с дороги, водители не могли договориться, кто виноват.
На место происшествия выехали несколько скорых. Образовался затор.
Полиция выясняет причины ДТП.
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