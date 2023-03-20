В Вильнюсе столкнулись Porsche, BMW и Rover: сообщается о нелегальной гонке

В 22.20 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Гележинё Вилко столкнулись три автомобиля, дорога заблокирована.

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что пострадавших нет, все водители трезвые.

По предварительным данным, в Porsche врезался Rover, а в Rover - BMW.

Очевидцы утверждают, что машины ехали наперегонки.

Водители заполнили декларацию ДТП.