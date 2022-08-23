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В Вильнюсе столкнулись мужчина на электрическом самокате и пешеход. Женщина получила травму головы, а водитель самоката - травму руки.
В Вильнюсе столкнулись мужчина на самокате и пешеход
© DELFI / Andrius Ufartas

Несчастье произошло на ул. Озо, около Вильнюсского лицея. По предварительным данным, самокат сбил бегунью, которая выбежала на велосипедную дорожку. Помощь врачей потребовалась обоим участникам ДТП.

Женщина получила травму головы, а мужчина, вероятно, сломал руку. Пострадавших увезли в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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