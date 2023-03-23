В Вильнюсе столкнулись двое водителей электросамокатов

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В четверг в Вильнюсе произошло ДТП. Пострадал мужчина. По телефону помощи в 13.55 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, в Шешкине, на ул. Гялвону, 44, на тротуаре не разъехались и столкнулись двое мужчин на элкетросамокатах.
Серьезные травмы получил ехавший на самокате мужчина. Звонивший сказал, что у пострадавшего лицо залито кровью, он не может встать.
На место происшествия приехала полиция и врачи скорой.
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