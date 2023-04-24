В Вильнюсе столкнулись два маршрутных автобуса, пострадала 92-летняя пассажирка

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В понедельник утром в Вильнюсе столкнулись два маршрутных автобуса. Сообщалось о пострадавшей пассажирке.
По предварительным данным, в 7.45 ч., поступило сообщение о том, что на ул. Калварию столкнулись два маршрутных автобуса.
Один водитель сообщил, что помощь потребовалась 92-летней пассажирке, она получила травму ноги.
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