aA
В понедельник утром в Вильнюсе столкнулись два маршрутных автобуса. Сообщалось о пострадавшей пассажирке.
В Вильнюсе столкнулись два маршрутных автобуса, пострадала 92-летняя пассажирка
© ELTA / Andrius Ufartas

По предварительным данным, в 7.45 ч., поступило сообщение о том, что на ул. Калварию столкнулись два маршрутных автобуса.

Один водитель сообщил, что помощь потребовалась 92-летней пассажирке, она получила травму ноги.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В литовских магазинах предлагают открыть специальный отдел: на случай, если Путину что-нибудь стрельнет в голову

Литовским магазинам и торговым центрам стоит...

Эфир Delfi с руководителем Народного антикризисного управления Павлом Латушко

В минувшие выходные в Вильнюсе состоялась II...

Синоптик представил долгосрочный прогноз: в конце апреля ждет неприятный сюрприз  не будет тепла и в начале мая

Профессор Гинтаутас Станкунавичюс рассказал, какая...

В Пермском крае снесли памятник репрессированным полякам и литовцам

В Кудымкарском районе Пермского края снесли памятник...

В день открытия японский сад в Вильнюсе посетили и вандалы

Японский сад в Вильнюсе открыт для посещения, но...