ДТП на ул. Киртиму произошло в 20.30 ч. По предварительным данным, ехавший по первой полосе со стороны Гарюнай автомобиль BMW тащил в автосервис Audi. В том же направлении по первой полосе ехал автомобиль BMW X5. Его водитель слишком поздно заметил медленно ехавшие машины и, чтобы избежать столкновения, резко свернул на обочину.
BMW X5 врезался в ограждение, а потом в два автомобиля. Люди в ДТП не пострадали, но побиты три машины.
На BMW X5 – польские регистрационные номера, водитель – иностранец. От проверки на трезвость от отказался, его отвезли в больницу, чтобы взять кровь и проверить на наличие алкоголя в крови.
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