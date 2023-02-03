ДТП на ул. Киртиму произошло в 20.30 ч. По предварительным данным, ехавший по первой полосе со стороны Гарюнай автомобиль BMW тащил в автосервис Audi. В том же направлении по первой полосе ехал автомобиль BMW X5. Его водитель слишком поздно заметил медленно ехавшие машины и, чтобы избежать столкновения, резко свернул на обочину.

BMW X5 врезался в ограждение, а потом в два автомобиля. Люди в ДТП не пострадали, но побиты три машины.

На BMW X5 – польские регистрационные номера, водитель – иностранец. От проверки на трезвость от отказался, его отвезли в больницу, чтобы взять кровь и проверить на наличие алкоголя в крови.