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В среду на ул. Антакальнё в Вильнюсе произошло ДТП. По предварительным данным, были пострадавшие.
Vilniuje susidūrė du automobiliai, moteris išgabenta į ligoninę
Vilniuje susidūrė du automobiliai, moteris išgabenta į ligoninę
© DELFI / Julius Kalinskas

По данным полиции, в 14.30 ч. поступило сообщение о том, что столкнулись автомобили Audi и Mersedes Benz. Звонивший сказал, что у женщины в крови голова, она не может выйти из автомобиля.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что зажатых людей не было. Пожарные-спасатели помогли женщине выйти из машины и передали ее врачам скорой помощи.

По словам очевидцев, пострадали две пассажирки автомобиля Audi. Водители автомобилей не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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