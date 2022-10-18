В Вильнюсе столкнулись два автомобиля, пострадали два человека

Полиция информировала, что в 21.27 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Стяпоно Баторо произошло серьезное ДТП.

Столкнулись два автомобиля, один после столкновения врезался в столб.

Полиция сообщила о двоих пострадавших: пострадали водитель и пассажир. JiОбоих пострадавших увезли в больницу.

Сообщается, что водители обоих авто были трезвыми.

Обстоятельства происшествия расследует полиция.