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18 октября в Вильнюсе произошло серьезное ДТП. Сообщается о двоих пострадавших.
В Вильнюсе столкнулись два автомобиля, пострадали два человека
© DELFI / Erika Venckutė

Полиция информировала, что в 21.27 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Стяпоно Баторо произошло серьезное ДТП.

Столкнулись два автомобиля, один после столкновения врезался в столб.

Полиция сообщила о двоих пострадавших: пострадали водитель и пассажир. JiОбоих пострадавших увезли в больницу.

Сообщается, что водители обоих авто были трезвыми.

Обстоятельства происшествия расследует полиция.

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