В Вильнюсе столкнулись два автомобиля, пострадала девушка

В 8.20 ч. в полицию сообщили о том, что в Скайдишкес, недалеко от озера столкнулись два автомобиля марки Toyota.

Сообщалось, что из одного из автомобилей люди не выходят. Звонивший сказал, что, возможно, водитель зажата в автомобиле.

На место происшествия приехали пожарные-спасатели и освободили девушку. Пострадавшую передали в руки врачей. Она не могла понять, что произошло, видимо, на какое-то время лишилась сознания.

Во втором автомобиле пострадала пассажирка. Ее увезли в больницу, подозревают переломы.