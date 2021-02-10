aA
На окраине Вильнюса, в Скайдишкес, столкнулись два автомобиля. На место происшествия выезжала полиция, врачи и пожарные.
В Вильнюсе столкнулись два автомобиля, пострадала девушка
© Facebook

В 8.20 ч. в полицию сообщили о том, что в Скайдишкес, недалеко от озера столкнулись два автомобиля марки Toyota.

Сообщалось, что из одного из автомобилей люди не выходят. Звонивший сказал, что, возможно, водитель зажата в автомобиле.

На место происшествия приехали пожарные-спасатели и освободили девушку. Пострадавшую передали в руки врачей. Она не могла понять, что произошло, видимо, на какое-то время лишилась сознания.

Во втором автомобиле пострадала пассажирка. Ее увезли в больницу, подозревают переломы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

После первых послаблений премьер-министр Литвы обратилась к жителям с двумя просьбами (4)

Правительство Литвы в среду приняло решение с 15...

Правительство Литвы одобрило план карантинных послаблений, но предупредило об угрозе (32)

Правительство Литвы 10 февраля одобрило план...

Официально: с понедельника в Литве откроются некоторые магазины и салоны красоты (3)

Магазины промтоваров площадью до 300 кв. м, массажные...

Министр экономики Литвы: выплаты самозанятым будут зависеть от уплаченных налогов (6)

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте...

Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas

От виктимблейминга до заговора извне. Как в Беларуси реагируют на протесты в России и в чем сходство и разница реакций властей? (24)

В Беларуси и России разные поводы для протестов, но...