В Вильнюсе столкнулись два автомобиля: BMW трижды перевернулся, водитель Lexus пьян

В 23 ч. в Вильнюсе, на ул. Укмергес, около поворота на Таранде, столкнулись BMW и Lexus.

По данным полиции, после удара BMW три раза перевернулся, к счастью, люди не пострадали.

Выяснилось, что один из водителей был пьян. По предварительным данным, в организме водителя Lexus было больше 2 промилле.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.