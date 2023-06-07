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Во вторник поздно вечером в Вильнюсе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, виновник ДТП был пьян.
В Вильнюсе столкнулись два автомобиля: BMW трижды перевернулся, водитель Lexus пьян
© DELFI / Erika Venckutė

В 23 ч. в Вильнюсе, на ул. Укмергес, около поворота на Таранде, столкнулись BMW и Lexus.

По данным полиции, после удара BMW три раза перевернулся, к счастью, люди не пострадали.

Выяснилось, что один из водителей был пьян. По предварительным данным, в организме водителя Lexus было больше 2 промилле.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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