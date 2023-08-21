21 августа 2023 г. 07:54

В Вильнюсе столкнулись BMW и Mercedes Benz: с места происшествия сбежали оба водителя

 
ru.DELFI.lt

В воскресенье поздно вечером в Вильнюсе произошло ДТП.

По данным полиции, в 22.30 ч. поступило сообщение о том, что на Неменчинском шоссе Mercedes Benz врезался в столб.

Очевидцы рассказали, что ехали 3 автомобиля - два из них (BMW и Mercedes Benz) столкнулись.

По данным очевидцев, всеми тремя автомобилями управляли знакомые между собой люди. После столкновения Mercedes Benz заехал на разделительную полосу и врезался в светофор.

По предварительным данным, водитель BMW с места происшествия сбежал, и водитель Mercedes Benz также скрылся.

Люди в ДТП не пострадали.

Полиция ищет водителей и выясняет обстоятельства ДТП.

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