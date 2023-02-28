В Вильнюсе столкнулись BMW и Lexus, женщина оказалась в больнице

По предварительным данным, в 9 ч. поступило сообщение о том, что столкнулись автомобили BMW и Lexus, женщина лет 40 жалуется на боли.
На месте происшествия водитель Lexus рассказал, что ехал по главной дороге, а BMW, поворачивавший со второстепенной дороги, не пропустил его.
После столкновения BMW повредил забор жилого дома. Водителя BMW увезли в больницу. Ведется расследование.
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