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Во вторник врачи и полиция ездили по вызову на ул. Титнаго, в Вильнюсе. mСообщалось о столкновении двух автомобилей.
В Вильнюсе столкнулись BMW и Lexus, женщина оказалась в больнице
© DELFI

По предварительным данным, в 9 ч. поступило сообщение о том, что столкнулись автомобили BMW и Lexus, женщина лет 40 жалуется на боли.

На месте происшествия водитель Lexus рассказал, что ехал по главной дороге, а BMW, поворачивавший со второстепенной дороги, не пропустил его.

После столкновения BMW повредил забор жилого дома. Водителя BMW увезли в больницу. Ведется расследование.

В Вильнюсе столкнулись BMW и Lexus, женщина оказалась в больнице
© DELFI
В Вильнюсе столкнулись BMW и Lexus, женщина оказалась в больнице
© DELFI

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