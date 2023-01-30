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30 января поступило сообщение о ДТП в Вильнюсе. Сообщалось о заторах на ул. Жалюю Яжеру.
В Вильнюсе столкнулись BMW и Audi: заблокирован въезд на ул. Жалюю Яжеру
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Полиция информировала, что в 10.13 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Жалюю Яжеру столкнулись BMW и Audi.

Водитель BMW сообщил по номеру 112, что у водителя Audi нет страховки, поэтому надо, чтобы в указанное место приехала полиция.

Очевидцы сообщают, что из-за ДТП ул. Жалюю Яжеру полностью заблокирована. Появились заторы.

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