В Вильнюсе столкнулись автомобили, один из них перевернулся

 
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник в Сантаришкес произошло ДТП.

По данным Вильнюсской полиции, в 14 ч. на ул. Сантаришкю столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся. Сообщается, что в одной из машин был младенец. На место ДТП выехали врачи, пожарные-спасатели и полиция.

По данным источников, Mercedes Benz поворачивал налево и не пропустил ехавший прямо по главной дороге Volvo.

От удара Mercedes Benz перевернулся на бок. По предварительным данным, пассажирку Mercedes Benz с младенцем увезли на осмотр в больницу.

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