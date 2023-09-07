В Вильнюсе столкнулись автомобили Mercedes Benz и Škoda

Полиция информировала, что в 19.30 ч. поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на перекрестке ул. Калварию и Жвяю. Требовалась помощь врачей. Столкнулись внедорожник Mercedes Benz и автомобиль Škoda.

Помощь потребовалась водителю Mercedes Benz, он получил травму ноги. В больницу пострадавшего везти не пришлось.

По предварительным данным, sстолкновение произошло, когда Mercedes Benz ехал по ул. Упес в сторону ул. Жвяю (на зеленый свет), а водитель Škoda, ехавший по Жвяю в сторону Упес внезапно решил повернуть налево (на красный свет).

По словам водителя Mercedes Benz, он еще повернул руль вправо, чтобы не было лобового столкновения.