В Вильнюсе столкнулись автобусы, движение общественного транспорта парализовано

ДТП произошло в 6.30 ч. Около Зеленого моста, на перекрестке ул. Жигиманту и Гоштауто, столкнулись автобус Setra компании Toks и маршрутный автобус.
По предварительным данным, участником ДТП был и легковой автомобиль.
Люди в ДТП не пострадали, однако из-за ДТП образовался затор. На Зеленом мосту встали троллейбусы.
Один пассажир даже звонил в Единый центр помощи. Он не знал, что произошло, просил помочь ему выйти из троллейбуса.
Водителям рекомендовали объезжать то место.
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