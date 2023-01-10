В Вильнюсе столкнулись автобусы, движение общественного транспорта парализовано

ДТП произошло в 6.30 ч. Около Зеленого моста, на перекрестке ул. Жигиманту и Гоштауто, столкнулись автобус Setra компании Toks и маршрутный автобус.

По предварительным данным, участником ДТП был и легковой автомобиль.

Люди в ДТП не пострадали, однако из-за ДТП образовался затор. На Зеленом мосту встали троллейбусы.

Один пассажир даже звонил в Единый центр помощи. Он не знал, что произошло, просил помочь ему выйти из троллейбуса.

Водителям рекомендовали объезжать то место.