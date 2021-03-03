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В среду, в 12.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Шяурес, пьяный водитель Volvo C30 не справился с управлением.
В Вильнюсе средь бела дня пьяный водитель Volvo снес фонарный столб
© DELFI / Ainis Gurevičius

Автомобиль съехал с дороги и снес столб. Водитель не пострадал.

Водитель оказался пьян (2,84 промилле). Автомобиль Volvo C30 был вывезен на стоянку арестованных автомобилей.

Водитель был задержан – начато расследование по факту вождения в состоянии алкогольного опьянения.

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