В Вильнюсе средь бела дня пьяный водитель Volvo снес фонарный столб

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В среду, в 12.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Шяурес, пьяный водитель Volvo C30 не справился с управлением.
Автомобиль съехал с дороги и снес столб. Водитель не пострадал.
Водитель оказался пьян (2,84 промилле). Автомобиль Volvo C30 был вывезен на стоянку арестованных автомобилей.
Водитель был задержан – начато расследование по факту вождения в состоянии алкогольного опьянения.
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