В Вильнюсе - спасательная операция: одиннадцатилетний ребенок упал в яму на стройке

Сообщение было получено в 13.23. Мальчик сказал, что они играли на стройке возле одного из супермаркетов в Пашилайчяй. Так как обратившийся за помощью ребенок не знал адреса места происшествия, он побежал встречать спасателей и полицейских к супермаркету.
На место также прибыли медики. Мальчик не знал, насколько глубокая яма. На месте происшествия работают пожарные-высотники.
По данным спасателей, мальчика вытащили живым. Ребенок был в сознании, его направили к врачам, которые доставили мальчика в больницу, чтобы установить, какие травмы он получил.
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