В Вильнюсе совершено убийство, подозреваемый - брат жертвы

Департамент полиции информирует, что 16 мая, в 12.05 ч. в Вильнюсе, в квартире на ул. Гедвиджю, смертельное ранение получил мужчина 1981 г.р.

В полицию о преступлении сообщили врачи скорой. Врачей вызвала женщина, которая сказала, что ее 42-летний сын ранил себя ножом в грудь. Жизнь мужчине спасти не удалось.

Во время выяснения обстоятельств происшествия полиция задержала подозреваемого 1990 г.р. Это брат жертвы. Он был трезвым. Подозреваемый находится под арестом.

Сообщается, что убийство было совершено во время конфликта.