В Вильнюсе совершено нападение на сестер: у одной забрал сумку, другую ударил по голове

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В воскресенье ночью в Вильнюсе было совершено нападение на сестер. Грабителя ищет полиция.
Полиция сообщает, что 7 мая, в 00.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Тайкос, неизвестный напал на женщину (1997 г.р.) и забрал сумку.
В это время вторая молодая женщина (1995 г.р.) вызывала полицию, а грабитель ударил ее сумкой по голове. Ущерб – 30 евро.
Начато расследование.
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