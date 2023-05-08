В Вильнюсе совершено нападение на сестер: у одной забрал сумку, другую ударил по голове

Полиция сообщает, что 7 мая, в 00.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Тайкос, неизвестный напал на женщину (1997 г.р.) и забрал сумку.

В это время вторая молодая женщина (1995 г.р.) вызывала полицию, а грабитель ударил ее сумкой по голове. Ущерб – 30 евро.

Начато расследование.