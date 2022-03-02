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2 марта в Вильнюсе было совершено нападение на продюсера, актера и ведущего Миндаугаса Сеюнаса.
Mindaugas Sėjūnas
Mindaugas Sėjūnas
© TV3

Полиция информировала, что сообщение поступило в 13.25 ч. Нападение было совершено на ул. Укмергес, около рынка Бенедикто.

Сеюнас не пострадал.

Выяснилось, что около киоска для шаурмы он фотографировал украинский флаг, когда к нему сзади подошел незнакомый мужчина и стал размахивать ножом.

Сеюнас сказал, что снял агрессора на видео. Полиция пока не нашла подозреваемого. Сеюнас пока решает, писать ли ему заявление.

"Только что неизвестный с ножом в руках напал на моего коллегу Миндаугаса Сеюнаса. Опасность его жизни и здоровью не угрожает. Подробности – позже от него лично.

Дополняют: быстрая реакция - выученные на улице уроки - помогли избежать травм. Полиция делает свою работу. Мы считаем, что это так какой-то человек с нестабильной психикой", – писал друг Сеюнаса.

Позже Delfi связался с самим продюсером.

"Тогда других людей рядом не было, в обед хорошо делать покупки, бывает меньше людей, все идут обедать. Я вышел и тут около киоска для шаурмы увидел украинский флаг. Решил сфотографировать. Мне это показалось красивым. И тут на меня напали сзади", – сказал собеседник.

Он сказал, что заметил тень приближающегося человека.

"Этот человек был очень близко, вырос рядом с поднятой рукой. Я отвернулся и у видел нож в руке. Не знаю, как, но как-то увернулся, отпрыгнул и увернулся от удара. Тогда он остановился и стал размахивать ножом. (...) Я решил отходить в сторону улицы, по которой ехали машины. Подумал, пусть меня лучше собьет машина, чем зарежут ножом. И это сработало. Я вытащил телефон и стал его снимать, он повернулся спиной. Постоял, когда я звонил по номеру 112. Все произошло очень быстро. Пока я говорил, он удалялся", – сказал Delfi Сеюнас, заметив, что видел этого человека в первый раз.

По словам продюсера, агрессор молчал.

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