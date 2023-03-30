В Вильнюсе совершено нападение на пожилую женщину, украден телефон и деньги

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Полиция информировала, что в вильнюсском микрорайоне Шешкине было совершено нападение на пожилую женщину.
29 марта, в 9.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Муснинку, около подъезда незнакомый мужчина выхватил из рук пожилой женщины (1948 г.р.) сумку с такой силой, что женщина упала, когда она встала, в сумке не было ни кошелька, ни телефона Samsung. Ущерб – 177 евро.
Ведется расследование.
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