В Вильнюсе совершено нападение на пожилую женщину, украден телефон и деньги

29 марта, в 9.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Муснинку, около подъезда незнакомый мужчина выхватил из рук пожилой женщины (1948 г.р.) сумку с такой силой, что женщина упала, когда она встала, в сумке не было ни кошелька, ни телефона Samsung. Ущерб – 177 евро.

Ведется расследование.