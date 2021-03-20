В Вильнюсе состоялся рейд, полиция остановила немало нетрезвых водителей

В организме водителя Audi было 2,03 промилле, поэтому ему грозит уголовная ответственность. Мужчина ехал с женой и детьми. Семье пришлось искать другое транспортное средство.

В организме второго водителя Audi было 1.25 промилле. Кроме того, у мужчины не было прав.

В организме водителей Fiat, Nissan и SEAT было почти 1 промилле.

По закону, за 0,4-1,50 промилле штраф составляет 300-450 евро и лишение прав на 12-18 месяцев.

Около 9 ч. с ул. С.Баторо полиция перебралась на ул. Друёс, где за рулем BMW остановили нетрезвую молодую женщину (0,72 промилле). Но это еще не все. Выяснилось, что у нее были проблемы и раньше, поэтому она была лишена прав. Молодая женщина была наказана и за вождение без прав.

Проверили также водителя SEAT. Его спасла вторая попытка. Во время первой проверки алкотестер показал 0.46 промилле, а во время второй - 0,36 промилле.

Проблемы были и у водителя Toyota prius, который предоставляет услуги такси. Мужчина ехал с пассажирами. В его организме были 0,21 промилле. Таксисты должны во время работы быть абсолютно трезвыми, поэтому мужчине пришлось высадить пассажиров. Его рабочий день закончился.

До полудня полиция остановила около нетрезвых 10 водителей. Такие рейды провели по всей Литве.