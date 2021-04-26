В Вильнюсе состоялось лобовое столкновение грузовиков

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26 апреля, в 13.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Титнаго, произошло лобовое столкновение тягача и грузовика. Сообщалось, что в одной машине зажат человек.