В Вильнюсе состоялось лобовое столкновение грузовиков

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26 апреля, в 13.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Титнаго, произошло лобовое столкновение тягача и грузовика. Сообщалось, что в одной машине зажат человек.
К приезду пожарных-спасателей и полиции выяснилось, что никто не зажат, но люди пострадали.
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