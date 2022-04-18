В Вильнюсе скончался задержанный мужчина

Сообщается, что 17 апреля, в 12.30 ч., в КПЗ ГКП Вильнюсского округа мужчина (1980 г.р.), задержанный по подозрению в изнасиловании, убийстве и подделке документов вероятно пытался нанести себе смертельные ранения.

Врачам не удалось спасти жизнь пострадавшего, в 13.25 ч. он скончался.

Ведется расследование с целью выяснения причин.