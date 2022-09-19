Департамент полиции сообщает, что задержание имело место в воскресенье, 18 сентября, в 4 ч. утра. Полицию вызвали на ул. Бабиню Соду 15-ои.

Когда полиция во дворе дома пыталась задержать агрессивного мужчину (1977 г.р.), мужчина скончался. Выяснилось, что у него были порезы на ступнях.

По сведениям Delfi.lt, о том, что мужчина ведет себя неадекватно, в полицию сообщили в 3 ч. Звонившая женщина подозревала, что мужчина может находиться в состоянии наркотического опьянения.

По словам очевидцев, мужчина бросался в драку, бил окна, ломал вещи.

Полицейские нашли во дворе босого мужчину в крови, он кричал и бегал. На вопрос, что случилось, он не отвечал.

Полиция вызвала врачей и пыталась как-то успокоить мужчину, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим. Вскоре мужчина успокоился и стал часто дышать. Потом он перестал реагировать на окружение.

Мужчине делали массаж сердца, искусственное дыхание, но, несмотря на все усилия, врачи констатировали смерть.

Причина смерти мужчины выясняется.