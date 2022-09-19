Департамент полиции сообщает, что задержание имело место в воскресенье, 18 сентября, в 4 ч. утра. Полицию вызвали на ул. Бабиню Соду 15-ои.
Когда полиция во дворе дома пыталась задержать агрессивного мужчину (1977 г.р.), мужчина скончался. Выяснилось, что у него были порезы на ступнях.
По сведениям Delfi.lt, о том, что мужчина ведет себя неадекватно, в полицию сообщили в 3 ч. Звонившая женщина подозревала, что мужчина может находиться в состоянии наркотического опьянения.
По словам очевидцев, мужчина бросался в драку, бил окна, ломал вещи.
Полицейские нашли во дворе босого мужчину в крови, он кричал и бегал. На вопрос, что случилось, он не отвечал.
Полиция вызвала врачей и пыталась как-то успокоить мужчину, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим. Вскоре мужчина успокоился и стал часто дышать. Потом он перестал реагировать на окружение.
Мужчине делали массаж сердца, искусственное дыхание, но, несмотря на все усилия, врачи констатировали смерть.
Причина смерти мужчины выясняется.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава СОГГ Литвы: с полуночи до 9 ч. в Литву не впустили 11 россиян поднят вопрос аналогичного запрета для белорусов
С 19 сентября в Литве действует ужесточенный контроль...
В Европе начинаются протесты, в Литве последствия могут быть гораздо хуже
Не пришлось ждать зимы, в Европе уже сейчас начались...
Литва закрывает границы для российских туристов
В понедельник в Литве вступает в силу запрет на въезд...
Дорогое отопление ждет и каунасцев, ситуацию может изменить решение правительства
Из-за войны в Украине быстро растут цены на биотопливо...
Вернувшиеся на литовское взморье отдыхающие предпринимателей не радуют: заработали только на один месяц
Минувшим летом на литовском взморье поток отдыхающих...