Младенца в Сантаришкскую клинику привезли 11 октября, в 9 ч. утра. Пострадавшего сопровождали родители. Жизни младенца угрожает опасность. Он находился в реанимации. О происшествии врачи информировали полицию.

12 октября в 17.05 ч., младенец скончался в больнице.

Представитель Вильнюсской службы защиты прав детей Гядас Батулявичюс сказал: "Специалистам об этом происшествии известно. Сейчас служба выясняет все обстоятельства. Семье предоставляют всю необходимую помощь, ведется сотрудничество с врачами и полицией. Оценив все данные, мы предпримем все необходимые меры".