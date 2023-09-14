В Вильнюсе скончалась женщина, которой стало плохо во время процедуры в кабинете зубного врача

Портал tv3.lt сообщает, что пациентку 1962 г.р. лечили в клинике Denticija.

Сообщается, что женщине стало плохо после того, как ей сделали укол.

Эту информацию tv3.lt подтвердила глава сети клиник Denticija Даля Чижайте-Габе.

По словам представителя полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, сообщение поступило 13 сентября, в 17.27 ч.

Самороковская сказала Delfi, что им сообщили следующую информацию - два часа назад в больнице скончалась мать звонившего, женщина 1962 г.р.

Звонивший обратился в полицию, поскольку у него есть претензии в связи несвоевременным или неправильным лечением. Мужчина ждал полицию в Сантаришкской клинике.

13 сентября, в 14.02 ч., женщина (1962 г.р.) была доставлена в клинику на скорой из частного кабинета зубного врача на ул. Смелё. Причина - проблемы со здоровьем, возможно, из-за укола. В 16.33 ч. того же дня в приемном отделении клиники констатировали смерть женщины.

Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.