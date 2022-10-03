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Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в Нижнем Павильнисе около 3 ч. утра горели автомобили.
В Вильнюсе сгорели 9 автомобилей
© PAGD

На стоянке на ул. Жемои горела кабина тягача Renault и прицеп с легковым автомобилем Ford Focus и кабина тягача Iveco.

Звонивший сообщил, что машины не только горят, слышатся взрывы. Под угрозой оказались другие автомобили и находящийся неподалеку автосервис.

На месте работали около 20 пожарных и 4 автоцистерны.

Около 5 ч. пожар потушили.

Во время пожара выгорела кабина Renault, сгорел автомобиль Ford Focus. Полностью сгорел Renault Master, передняя и боковая часть микроавтобуса VW Transporter, передняя часть грузового Fiat Ducato.

Обгорели легковые автомобили: Peugeot, VW Golf, Audi 80.

По данным полиции, все сгоревшие машины принадлежали одному человеку (1973 г.р.)

Причину пожара выясняют пожарные.

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