В Вильнюсе сгорели 9 автомобилей

На стоянке на ул. Жемои горела кабина тягача Renault и прицеп с легковым автомобилем Ford Focus и кабина тягача Iveco.
Звонивший сообщил, что машины не только горят, слышатся взрывы. Под угрозой оказались другие автомобили и находящийся неподалеку автосервис.
На месте работали около 20 пожарных и 4 автоцистерны.
Около 5 ч. пожар потушили.
Во время пожара выгорела кабина Renault, сгорел автомобиль Ford Focus. Полностью сгорел Renault Master, передняя и боковая часть микроавтобуса VW Transporter, передняя часть грузового Fiat Ducato.
Обгорели легковые автомобили: Peugeot, VW Golf, Audi 80.
По данным полиции, все сгоревшие машины принадлежали одному человеку (1973 г.р.)
Причину пожара выясняют пожарные.
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