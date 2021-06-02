aA
В среду вечером в Вильнюсе, на ул. Ринктинес, сгорел автомобиль VW Golf. Сообщение о загоревшемся автомобиле поступило в 19.44 ч.
Пожарные прибыли на место происшествия и потушили автомобиль в считанные минуты, однако от машины уже мало что осталось.
По словам очевидцев, на автомобиле приехал курьер, доставлявший еду. Машина загорелась сразу же как только он отошел от нее.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минздрав Литвы: европейский COVID–19 сертификат в Литве начнет действовать с 7 июня (43)
Минздрав Литвы в среду на пресс-конференции...
Белорусские пограничники скрывают следы нелегальной миграции: это удалось снять на видео (54)
По сравнению с прошлым годом в два раза выросли...
Генпрокуратура Беларуси хочет допросить бывшего президента Литвы Адамкуса как свидетеля Адамкус: это абсурд (205)
Генеральная прокуратура Беларуси обратился к...
Сколько надо зарабатывать, чтобы достойно жить в Вильнюсе и других городах Литвы (46)
Для одних карантин - тяжелое время: простои, пособия и...
Угрозы Лукашенко сеют беспокойство: в Литве – сотни людей, которым угрожает опасность (209)
После ареста Романа Протасевича Александр Лукашенко ,...