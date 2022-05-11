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11 мая, в 15.30 ч., в Вильнюсе, на ул. П.Вилейшё, ДТП совершил водитель BMW.
По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением, перевернулся и едва не упал в реку.
По данным полиции, водитель получил травму головы, его доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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