aA
Департамент полиции сообщает, что в Вильнюсе погибла женщина.
В Вильнюсе с восьмого этажа упала и погибла женщина
© DELFI / Tomas Vinickas

Сообщается, что 20 декабря, в 7.20 ч., в Вильнюсе, на ул. A.П. Каволюко, около дома было обнаружено тело женщины (1979 г.р.) с многочисленными повреждениями.

Подозревают, что женщина выпала с балкона на 8 этаже.

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Специалисты объяснили, почему литовцы не спешат зарабатывать на перевозке нелегалов (20)

В минувшие выходные были задержаны двое граждан Литвы ,...

Глава Минздрава Литвы сказал, когда могут ввести ограничение движения (3)

Новый штамм "омикрон" перед зимними праздниками сковал...

Коронавирус в Литве: 1411 новых случаев, 16 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1411 новых...

Изменения с 28 декабря: работники должны привиться третьей вакциной или тестироваться

С 28 декабря работники в Литве , которые привились от...

За десятилетие население Литвы сократилось на 230 000 жителей (33)

За последнее десятилетие население Литвы сократилось...