В Вильнюсе с восьмого этажа упала и погибла женщина

Сообщается, что 20 декабря, в 7.20 ч., в Вильнюсе, на ул. A.П. Каволюко, около дома было обнаружено тело женщины (1979 г.р.) с многочисленными повреждениями.

Подозревают, что женщина выпала с балкона на 8 этаже.

Начато расследование.