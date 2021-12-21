В Вильнюсе с восьмого этажа упала и погибла женщина

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Департамент полиции сообщает, что в Вильнюсе погибла женщина.
Сообщается, что 20 декабря, в 7.20 ч., в Вильнюсе, на ул. A.П. Каволюко, около дома было обнаружено тело женщины (1979 г.р.) с многочисленными повреждениями.
Подозревают, что женщина выпала с балкона на 8 этаже.
Начато расследование.
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