По данным полиции Вильнюсского округа, сообщение об инциденте в Каролинишкес поступило в 7.30 ч. Падение увидел водитель, ехавший в Юстинишкес. На место происшествия немедленно выехали врачи и полиция. Пострадавшего осмотрели врачи скорой помощи.
Сообщается, что мужчина, вероятно, был пьян, от него пахло алкоголем. 48-летний пострадавший сказал, что не помнит, что произошло. У него с собой не было никаких документов.
Врачи увезли пострадавшего в больницу.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы подписал декрет о лишении Ванагаса и Дробязко государственной награды Спикер Сейма: это решение было единственно верным
Президент Литвы Гитанас Науседа 10 августа подписал...
У владельца вильнюсского торгового центра CUP еще есть бизнес в России
Торговый центр CUP , находящийся в столице, на ул. Упес,...
Жизнь в Литве дорожает, растет число бедствующих людей
В Литве продолжается рост инфляции, хотя темпы роста...
Исторический момент: в Вильнюсе завершается снос торгового центра Ibrahim
В середине июля строительная компания Realco начала снос...
Эфир Delfi: 2 годовщина протестов в Беларуси — итоги, что дальше?
Представители белорусской белорусских...