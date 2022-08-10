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В среду утром проезжавшие по проспекту Лайсвес водители увидели страшную картину: с виадука около остановки "Вайворикште" упал человек.

По данным полиции Вильнюсского округа, сообщение об инциденте в Каролинишкес поступило в 7.30 ч. Падение увидел водитель, ехавший в Юстинишкес. На место происшествия немедленно выехали врачи и полиция. Пострадавшего осмотрели врачи скорой помощи.

Сообщается, что мужчина, вероятно, был пьян, от него пахло алкоголем. 48-летний пострадавший сказал, что не помнит, что произошло. У него с собой не было никаких документов.

Врачи увезли пострадавшего в больницу.

Ведется расследование.

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