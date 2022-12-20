Полиция информировала, что в 7 ч. на Минском шоссе с дороги съехал автомобиль. Звонивший сказал, что в ДТП пострадал трехлетний ребенок (у ребенка болел нос). Врачи скорой осмотрели ребенка и его мать, но серьезных травм не установили. Водитель был трезвым.

В 8 ч. было парализовано движение на ул. Стяпоно Баторо, поскольку автомобиль снес фонарный столб. Инцидент произошел на пути в сторону центра. Автомобиль Toyota врезался в фонарный столб, столб упал на проезжую часть. Звонившие сообщили о том, что движение частично заблокировано, образовались заторы. Помощь врачей не потребовалась.

Вильнюсцы сообщают, что дорога очень скользкая, в разных частях города образовались огромные заторы.

На сайте Judu.lt (ПУ "Услуги сообщения") сказано, что в столице образовалось 15 заторов.