В Вильнюсе с моста Короля Миндаугаса упал мужчина

Сообщение о несчастье поступило в 17.07 ч.

Очевидцы видели человека, который плыл по течению, а потом нырнул под воду и больше не появился на поверхности.

На место происшествия приехала полиция, пожарные- спасатели и водолазы. В 17.15 ч. пожарные-спасатели спустили на реку лодку и стали осматривать реку между Зеленым и Белым мостом.