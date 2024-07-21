В Вильнюсе с моста Короля Миндаугаса упал мужчина

Сообщение о несчастье поступило в 17.07 ч.
Очевидцы видели человека, который плыл по течению, а потом нырнул под воду и больше не появился на поверхности.
На место происшествия приехала полиция, пожарные- спасатели и водолазы. В 17.15 ч. пожарные-спасатели спустили на реку лодку и стали осматривать реку между Зеленым и Белым мостом.
Журналист Delfi зафиксировал поисковую операцию. Тело обнаружили в том месте, где высаживаются байдарочники. Привести в чувство мужчину не удалось, он скончался.
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