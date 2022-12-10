В Вильнюсе с места происшествия скрылся водитель, сбивший двоих пешеходов

ДТП произошло в 18.59 ч. Ехавший на красный свет водитель, как подозревают, автомобиля Saab, сбив пешеходов, уехал, даже не приостановившись.
Пешеходы переходили через дорогу в положенном месте. Мужчина и молодая женщина получили серьезные травмы. Их доставили в больницу, а полиция занялась поиском нарушителя.
Очевидцы происшествия есть, но полиции помогли бы водители, у которых есть видеорегистраторы, возможно, на видео мог попасть автомобиль, сбивший пешеходов. Полиция просит жителей поделиться любой информацией по этому делу. Очевидцы могут звонить по номеру 112 или приехать в ближайший комиссариат.
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