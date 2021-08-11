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11 августа, после 9 ч., в столице, на ул. Исрутес, скончался водитель автомобиля Škoda (1953 г.р.).
В Вильнюсе с дороги съехал автомобиль, водитель скончался
© DELFI / Josvydas Elinskas

По словам очевидцев, автомобиль Škoda, не притормаживая, проехал перекресток и съехал с дороги, снес дорожный знак, пересек поляну и остановился, снова выехав на дорогу.

Женщина, которая была свидетелем происшествия, подошла к машине, но водитель Škoda уже был мертв.

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