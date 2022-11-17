aA
В Вильнюсе, на ул. С.Станявичаус, около многоквартирного дома обнаружено тело мужчины (1986 г.р.).
По данным полиции, несчастье произошло 16 ноября, в 14.30 ч.
Подозревают, что мужчина упал с балкона и получил несовместимые с жизнью травмы.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В городах Литвы все чаще слышится русская речь: растет число не только приезжающих сюда украинцев
Структура жителей литовской столицы и других городов,...
Русская улица в Вильнюсе – дань уважения истории или название, "навязанное оккупантами"?
Представители консервативной партии "Союз Отечества –...
Европа готовится к тяжелой зиме: один из сценариев – полное отключение российского газа
Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри...
Советское оборудование для передачи газа и электричества - на вес золота: Литва посылает, но Украина просит еще
Российские ракеты продолжают разрушать...
Премьер Литвы: я не буду менять министров только потому, что в истории чего-то еще не было
Премьер-министр Ингрида Шимоните , получающая в...