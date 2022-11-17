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В Вильнюсе, на ул. С.Станявичаус, около многоквартирного дома обнаружено тело мужчины (1986 г.р.).
Žvakė
Žvakė
© Reuters / Scanpix

По данным полиции, несчастье произошло 16 ноября, в 14.30 ч.

Подозревают, что мужчина упал с балкона и получил несовместимые с жизнью травмы.

Ведется расследование.

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