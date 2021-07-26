В Вильнюсе с 16 этажа выпал мужчина

В 10.10 ч. женщина сообщила, что нашла дома прощальное письмо своего 50-летнего мужа.

По словам женщины, мужчина ничем не болел, каких-то серьезных проблем у него не было.

В пятницу утром он приехал на работу, потом вышел, сказав, что идет в магазин.

Он выпал из окна на 16 этаже. В этом здании находится ТЦ Europa.