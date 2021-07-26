В Вильнюсе с 16 этажа выпал мужчина

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26 июля, в 9.47 ч., в полицию сообщили, что в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, 3, из окна выпал человек. Звонивший сказал, что услышал сильный стук.
В 10.10 ч. женщина сообщила, что нашла дома прощальное письмо своего 50-летнего мужа.
По словам женщины, мужчина ничем не болел, каких-то серьезных проблем у него не было.
В пятницу утром он приехал на работу, потом вышел, сказав, что идет в магазин.
Он выпал из окна на 16 этаже. В этом здании находится ТЦ Europa.
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